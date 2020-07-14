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السلطات العراقية تغلق قاعات الروليت والقمار والنوادي الليلية بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تغلق قاعات الروليت والقمار والنوادي الليلية بسبب كورونا
بغداد
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أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إغلاق قاعات الروليت والقمار والنوادي الليلية في العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "مفارز وكالة الاستخبارات، واستناداً الى الامر الديواني (55) الصادر من خلية الأزمة، وللحد من انتشار فيروس كورونا في العاصمة بغداد، نفذت واجبا أمنيا بمناطق متفرقة من بغداد".

وأضافت، أن "الواجب تمثل بغلق صالات القمار، والروليت، والنوادي الليلية، ومحلات بيع المشروبات الكحولية في عدد من الفنادق والصالات".

وأشارت إلى "اخذ تعهدات رسمية على أصحاب تلك المهن للالتزام بتوجيهات لجنة الأمر الديواني (55)"، مبينة، أن "إنجاز هذا الواجب تم بالتعاون مع الشرطة الاتحادية".

المصدر: RT

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