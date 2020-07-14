صحيفة سورية: تم برمجة 7 رحلات للطيران السورية إلى دولة عربية ولاحقا إلى دولتين أخريين

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أنه تم برمجة سبعة رحلات حاليا الى القاهرة تابعة لمؤسسة الطيران السورية، ومن المتوقع أن يتم كذلك برمجة رحلات إلى بيروت ودبي في وقت لاحق.

وقال صحيفة "الوطن" نقلا عن مصادر مطلعة إنه تمت برمجة سبعة رحلات جوية حاليا الى القاهرة، على "أن تعود فارغة من الركاب، لكون سورية لا تسمح بعد بدخول المسافرين إلى أراضيها".

ومن المتوقع أن تتم كذلك برمجة رحلات إلى بيروت ودبي في وقت لاحق.

من جانب آخر قالت "الوطن" أن مؤسسة الطيران، ونتيجة عدة شكاوى عن سوء تنسيق وسوء معاملة للمسافرين السوريين عبر مطار بيروت أوقفت التعامل مع شركة سياحة لبنانية كانت تستأجر طائرة "السورية" وتبيع تذاكر سفر لمقاطع ما بعد بيروت.

المصدر: الوطن