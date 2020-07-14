الحكومة السودانية والحركات المسلحة يستعدون لتوقيع اتفاق سلام

يستعد ممثلو الحكومة السودانية والحركات المسلحة في البلاد، مساء اليوم الثلاثاء، للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام الشامل.

ويأتي الاتفاق تتويجا لجولة طويلة من التفاوض بين السلطات في الخرطوم والجبهة الثورية، التي تضم "الحركة الشعبية" بقيادة مالك عقار، وحركة "تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، وحركة "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم.

ويعتبر اتفاق السلام هذا المزمع توقيعه اليوم، جزئيا، نظرا لأن هناك فصائل مسلحة أخرى مهمة لم تصل لنقاط اتفاق مع السلطة الانتقالية في السودان، ولديها تواجد عسكري داخل البلاد، وهي "الحركة الشعبية" بقيادة عبدالعزيز الحلو، و"حركة جيش تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور.

المصدر: RT