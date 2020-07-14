حريق هائل يتسبب بخسائر فادحة وسط العاصمة دمشق

تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق هائل نشب في باب مصلى في العاصمة السورية دمشق، ليلة الاثنين على الثلاثاء، تمخضت عنه أضرار مادية ودمار بالممتلكات، وفتح تحقيق عن أسباب نشوب الحريق.

وأوضح قائد فوج إطفاء دمشق، العميد داوود عميري، أن الحريق اندلع في محيط جمعية حفظ النعمة الخيرية بباب مصلى، ضمن خزان للوقود المنزلي، وامتد إلى كومة من الأوراق والعلب الكرتونية، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان في سماء المنطقة، مشيرا إلى مشاركة 15 سيارة إطفاء في إخماد الحريق.

وحضر إلى مكان الحادث فوج إطفاء دمشق والدفاع المدني ومنظومة الإسعاف السريع وقسم شرطة الميدان وعناصر المرور، حيث تم اخماد الحريق بشكل كامل في حوالي الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم الثلاثاء.

ولفت العميد عميري إلى أن عناصر الإطفاء تمكنوا من تحييد الحريق عن مبنى الجمعية والأبنية المجاورة، رغم شدته بسبب مادة المازوت، مؤكدا عدم وقوع إصابات، واقتصار الأضرار على الماديات.

والتحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

المصدر: وكالات