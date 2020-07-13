تركيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ "ازدواجية المعايير" تجاه ليبيا

اتهمت وزارة الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي بـ "ازدواجية المعايير" تجاه ليبيا، وذلك ردا على تصريحات المفوض الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان له، يوم الاثنين: "إذا كان الاتحاد الأوروبي يرغب في المساهمة في التسوية السلمية للأزمة الليبية، فعليه أن يتخلى عن ازدواجية المعايير المتعلقة بعملية (إيريني) ودعم الشرعية الدولية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

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وأضاف أن تركيا كانت تؤكد منذ البداية عدم وجود حل عسكري للنزاع في ليبيا، وتساهم في الجهود الدولية لتفعيل العملية السياسية في هذا البلد.

وجاء ذلك ردا على تصريحات جوزيب بوريل في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي بأن دول الاتحاد اتفقت على ضمان الرقابة على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، داعية تركيا للالتزام بالحظر.

المصدر: نوفوستي