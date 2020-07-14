الجزائر.. توقيف مغنية سجلت فيديو داخل مستشفى واتهمت الفرق الطبية بالإهمال

أوقفت شرطة مدينة وهران الجزائرية مغنية الراي المعروفة باسم "سهام الجابونية"، على خلفية مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتهجم على الأطباء والممرضين داخل مستشفى جامعي.

واتهمت المغنية الفرق الطبية بالإهمال والتسيب والتغيب عن مكان العمل ومحاولة الاعتداء عليها.

وكانت إدارة المستشفى الجامعي بوهران اتهمت المغنية ببث ادعاءات كاذبة عن الطاقم الطبي والإداري عبر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.

المصدر: "النهار" + "فيسبوك"