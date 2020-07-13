العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية المنتظمة حتى 22 من الشهر الحالي

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، تمديد تعليق الرحلات الجوية المنتظمة حتى 22 من الشهر الحالي.

ويشمل التعليق الرحلات الداخلية والخارجية، باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي، ورحلات الشحن الجوي، والطائرات العابرة للأجواء العراقية، والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد، وفقا لبيان للسلطة نشر على صفحتها في "فيسبوك".

وأكدت السلطة "استمرار عملها وتواصلها مع مختلف شركات الطيران العاملة في المطارات العراقية لغرض منحها الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بسفر العراقيين الحاصلين على فيزا دخول للدول الأخرى والإقامة بحسب قرار رقم 74 الصادر من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا)".

وأشارت سلطة الطيران المدني إلى أن تمديد تعليق الرحلات الجوية تم "لغرض المناقشة مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بما يخص فتح المطارات أمام حركة المسافرين العراقيين".

المصدر: RT