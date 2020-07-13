سامح شكري: مصر لا تهدف لتأجيج الصراع في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن "الشغل الشاغل" لبلاده خلال الفترة الحالية هو التوصل لاتفاق بين الأطراف الليبية يضمن استقرار ليبيا والحفاظ على مقدراتها لشعبها.

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وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون" الفضائية، نفى شكري ما تداوله السلطات التركية بأن القاهرة تحاول تأجيج الصراع في ليبيا، مشددا على أن مصر تعمل على تهدئة الأمور لإنهاء الصراع العسكري هناك.

وأضاف رئيس الدبلوماسية المصرية أن بلاده تدعو جميع الأطراف للانخراط في إعلان القاهرة الخاص بتسوية النزاع الليبي.

وذكر الوزير أن هناك حالة ترقب وحذر وعدم رضا في المجتمع الدولي بشأن ما يحدث في ليبيا من "توظيف للإرهاب" في هذا البلد، مؤكدا أن هذا الأمر هو تهديد للسلم والأمن الدولي والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ناصر حاتم

المصدر: RT