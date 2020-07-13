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مصر.. 931 إصابة جديدة بكورونا و77 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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مصر.. 931 إصابة جديدة بكورونا و77 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية
Reuters Mohamed Abd El Ghany
عضو فريق طبي في مستشفى شرم الشيخ الدولي في مصر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الاثنين، عن تسجيل 931 إصابة جديدة بكورونا و77 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن 556 متعافيا خرجوا من المستشفيات "بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر للمصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 83001 حالة، من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتدل إحصائيات اليوم على ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في مصر، وانخفاض عدد الوفيات، بعد إعلان الوزارة، يوم الأحد تسجيل 912 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد و89 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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