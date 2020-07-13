بوتين وأردوغان يتفقان على تكثيف الجهود لوقف المواجهة المسلحة في ليبيا

اتفق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على تكثيف جهود بلديهما لتحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء العملية التفاوضية في البلاد.

وأفاد الكرملين بأن بوتين وأردوغان أجريا، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بمبادرة من الجانب التركي، حيث "واصلا مناقشة القضايا الدولية للأجندة الدولية".

وأضاف الكرملين أن الجانبين "شددا من جديد على ضرورة وقف المواجهة المسلحة في ليبيا في أسرع وقت ممكن والعودة إلى العملية التفاوضية بناء على قرارات مؤتمر برلين الدولي المنعقد يوم 19 يناير 2020 والتي تمت المصادقة عليها بالقرار 2510 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة".

وذكر الكرملين أن بوتين وأردوغان اتفقا على "تكثيف الجهود السياسية الدبلوماسية المشتركة في هذا الاتجاه".

وسبق أن حققت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمدعومة عسكريا من تركيا، في الأسابيع الماضية، سلسلة من الانتصارات الميدانية الكبيرة بينها استعادة السيطرة على الحدود الإدارية لطرابلس وقاعدة الوطية.

وتشهد ليبيا تصعيدا للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية، حيث سبق أن أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبر داعما لقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا وسط تعزيز الوجود التركي لصالح حكومة الوفاق الوطني، التي تستعد بدورها لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة سرت.

المصدر: RT