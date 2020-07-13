السعودية.. صورة تاريخية للملك عبد العزيز آل سعود

نشر حساب"دارة الملك عبدالعزيز" صورة تاريخية تعود لعام1951 لمؤسس المملكة السعودية الملك عبد العزيز آل سعود وهو يقوم بأول رحلة تجريبية للقطار الذي يربط الرياض بمدينة الدمام.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية، فيظهر في الصورة الملك عبد العزيز جالسا داخل القطار، كما يظهر في الصورة الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي كان أميراً لمنطقة الرياض آنذاك، وإلى يساره مستشار الملك عبد العزيز، يوسف ياسين، ثمّ محمد الذيب، رئيس الحرس الملكي، وفي أقصى اليسار يظهر في الصورة سعيد جودة، نائب رئيس الحرس الملكي.

المصدر: سبق