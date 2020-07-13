الصحة السورية تحذر من التراخي: مؤشر خطر العدوى بكورونا يرتفع

حذرت وزارة الصحة السورية من أن مؤشر خطر العدوى بفيروس كورونا يرتفع، وطالبت بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "مخاطر العدوى بكوفيد 19 ترتفع مع تضاعف الإصابات عالميا، خلال الأسابيع الماضية ومحليا، إذ تم تسجيل 138 إصابة خلال أقل من أسبوعين، وتوسع انتشار المرض أفقيا وعموديا".

وأشارت الوزارة إلى أنه "من الملاحظ التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقاية والاحترازية، لاسيما في أماكن التجمعات والأسواق ووسائل النقل العامة والمحلات التجارية"، قائلة إن ذلك "يعرض المجتمع بأكمله لخطر العدوى ويهدد بشكل خاص حياة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض قلبية وعائية وداء السكري والمشاكل الرئوية والكلوية ومنقوصي المناعة".

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية (في 19 من الشهر الجاري) دعت الوزارة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية خلال حملات الدعاية، وضمن المراكز الانتخابية، وشددت على ضرورة الالتزام بتحقيق شروط التباعد المكاني وتجنب الازدحام.

وذكرت الوزارة أن البلاد سجلت حتى اليوم 417 إصابة، منها 262 حالة نشطة، و136 حالة شفاء، و19 حالة وفاة.

وبينت الوزارة أن الإصابات تسجل أعلى نسبة ضمن الفئة العمرية بين 20 و69 عاما بواقع 77 في المئة، فيما أقل نسبة إصابات هي للأشخاص فوق عمر 80 عاما، بنسبة 2 بالمئة، وتحت التسعة أعوام بنسبة 5 في المئة، كما سجلت إصابات أعلى بين الذكور بنسبة 53 في المئة مقابل 47 في المئة للإناث.

المصدر: RT