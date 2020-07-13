بوتين وتبون يبحثان سوق النفط والملف الليبي

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية، مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، أوضاع سوق النفط والملف الليبي، وفقا لما نقله بيان للكرملين.

وجاء في البيان أن الرئيسين أكدا على ضرورة تعزيز التنسيق الثنائي بشأن سوق النفط العالمية، من خلال تطبيق مخرجات اتفاق "أوبك+".

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الملف الليبي، وشددا على "ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي-الليبي بما يتوافق مع قرارات مؤتمر برلين المنعقد في يناير المنصرم"، كما أكدا الحاجة لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الليبية.

وفي سياق آخر، بحث الرئيسان الروسي والتونسي سبل التعاون من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "نوفوستي"