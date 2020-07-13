 
مباشر

بوتين وتبون يبحثان سوق النفط والملف الليبي

أخبار العالم العربي

بوتين وتبون يبحثان سوق النفط والملف الليبي
Reuters
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oay9

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية، مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، أوضاع سوق النفط والملف الليبي، وفقا لما نقله بيان للكرملين.

وجاء في البيان أن الرئيسين أكدا على ضرورة تعزيز التنسيق الثنائي بشأن سوق النفط العالمية، من خلال تطبيق مخرجات اتفاق "أوبك+".

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الملف الليبي، وشددا على "ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي-الليبي بما يتوافق مع قرارات مؤتمر برلين المنعقد في يناير المنصرم"، كما أكدا الحاجة لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الليبية.

وفي سياق آخر، بحث الرئيسان الروسي والتونسي سبل التعاون من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا