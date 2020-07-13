إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف العاصمة العراقية

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف المواطنين في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان صحفي إنها "أحبطت مخططاً إرهابياً لاستهداف المواطنين في بغداد".

وأوضحت، أنه "تم قتل خمسة قياديين في تنظيم داعش الإرهابي كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، ضمن قاطع ابو غريب".

من جهتها قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت الاستخبارات في وزارة الداخلية (خلية الصقور، استخبارات بغداد) بالاشتراك مع طائرة مسيرة مِن التحالف الدولي، وبإسناد من الفوج الاول في اللواء 54 ، عملية نوعية في قرية المعامرة الزيدان بجنوب غربي العاصمة بغداد".

وأضاف: "تمكنت خلالها من محاصرة وكر مهم يتواجد بداخله خمسة إرهابيين انتحاريين، حيث داهمت القوة المشتركة هذا الوكر، وقام احد الارهابيين بتفجير نفسه عند عملية اقتحام الوكر، واستطاعت القوة مِن قتل جميع الارهابيين الانتحاريين الذين كانوا بداخله".

وتابع: "أسفرت هذه العملية أيضاً عن استشهاد ضابط برتبة مقدم من الفوج الاول لواء 54 ومنتسب مِن الفوج التكتيكي لخلية الصقور".

المصدر: RT