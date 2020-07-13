مصر تعلن عن شروط إلزامية لسفر مواطنيها إلى الإمارات

أعلنت شركة "مصر للطيران" عن شروط جديدة على مواطنيها الراغبين بالسفر للإمارات العربية المتحدة، موضحة أنه من الضروري قيام المسافرين بإجراء تحليل PCR الخاص بخلوهم من فيروس كورونا.

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وقالت مصر للطيران ، أنه بالنسبة للمسافرين إلى مدينة دبي اعتبارا من اليوم 12 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل السفر من القاهرة إلى مدينة دبي، حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مطارات دبي لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وطالبت مصر للطيران المسافرين من مصر الاتصال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لمعرفة المعامل المعتمدة لإصدار شهادة الـ PCR.

يذكر أن الإمارات قد أعلنت يوم الجمعة الماضية، فتح باب السفر أمام المواطنين والمقيمين ضمن إجراءات وشروط معينة، احترازات صحية، لضمان عدم انتقال فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات