تركيا تعلن أسباب الخلاف مع فرنسا.. سوريا والأكراد

ذكرت الخارجية التركية أن "فرنسا كانت أكثر دولة نتفاهم معها بخصوص الملف السوري، لكن الخلافات بدأت بالظهور بعد دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية".

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "فرنسا كانت أكثر دولة نتفاهم معها بخصوص الملف السوري، ونعمل معا بتوافق تام، ولكن عندما بدأوا بدعم وحدات حماية الشعب الكردي الانفصالية، من أجل تقسيم سوريا، بدأت الخلافات بالظهور بيننا".

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ونددت أنقرة مرارا باستقبال الرئاسة الفرنسية عدة مرات وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في العاصمة الفرنسية باريس، واعتبرته محاولة "لإعطاء شرعية مصطنعة لملحقات التنظيم الإرهابي".

المصدر: وكالات