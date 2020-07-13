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لأول مرة.. نشر صور تكشف آثار تدمير منظومات الدفاع الجوي التركية في ليبيا

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. نشر صور تكشف آثار تدمير منظومات الدفاع الجوي التركية في ليبيا
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موقع المنظومات الدفاعية التركية قبل تدميرها في ليبيا
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نشر مجموعة من النشطاء العسكريين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا تكشف آثار تدمير منظومات الدفاع الجوي التركية في ليبيا.

لأول مرة.. نشر صور تكشف آثار تدمير منظومات الدفاع الجوي التركية في ليبيا
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صور المنظومات قبل وبعد التدمير
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تدمير منظومات الدفاع الجوي التركية في ليبيا وعلاقته بالخط الأحمر الذي تحدث عنه السيسي
تدمير منظومات الدفاع الجوي التركية في ليبيا وعلاقته بالخط الأحمر الذي تحدث عنه السيسي

وكشفت الصور عن موقع المنظومات التركية قبل التدمير وبعد عملية التدمير، حيث تظهر بقع كبيرة الحجم تكشف موقع القصف بالتحديد.

يذكر أن وسائل إعلام ليبية قد أعلنت عن تدمير قوات أنظمة دفاعات جوية "نصبتها تركيا بقاعدة الوطية" (عقبة بن نافع) غرب ليبيا.

ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن مصدر مسؤول بغرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة "للجيش الوطني" بقيادة المشير حفتر، أن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش في القاعدة المذكورة.

المصدر: RT

 

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