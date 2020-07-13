منع مناداة أي مسؤول مصري بمعالي الباشا وبمعالي الوزير في محافظة قنا

أصدر السكرتير العام لمحافظة قنا ،كمال شلبي، منشورا ينص على منع تداول ألقاب معالي الباشا ومعالي الوزير مع المسؤولين داخل الديوان العام أو الوحدات المحلية بقنا.

ونوه القرار، إلى أن تداول هذه الألقاب مع المسؤولين سوف يعرض قائلها للمساءلة القانونية، مع ضرورة الالتزام بالصفة الوظيفية الحقيقية لكل مسؤول.

وجاء في نص المنشور: "يلاحظ في الآونة الأخيرة قيام العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بمناداة المسؤولين بلقب معالي الوزير، معالي الباشا.. وعليه يتم التنبيه المشدد على كل العاملين والمسؤولين بجميع الجهات بحظر مناداة أى مسؤول إلا بصفته، وفي حال المخالفة يتحمل المخالف المسؤولية.. مرسل للعلم وتنفيذ ما جاء به".

المصدر: RT