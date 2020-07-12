بارزاني يعزي السيسي بوفاة القنصل المصري في أربيل

وجه رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، برقية مواساة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بوفاة القنصل المصري في أربيل أحمد حارس.

وأعلنت حكومة الإقليم، في بيان، أن بارزاني وجه برقية أخرى إلى عائلة القنصل، عبر خلالها عن تعازيه وتعاطفه لوفاة القنصل الذي وافته المنية أمس في مصر.

وأضاف البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، أن "بارزاني عبر في برقيتيه عن أمله في أن يتغمد الله تعالى المرحوم برحمته ويلهم ذويه وعائلته الصبر والسلوان".

المصدر: RT