مصر.. رئيس "الزمالك" يطلب اتخاذ إجراءات قانونية ضد "ضابط مخابرات قطري"

تقدم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، ببلاغ للنائب العام المصري، ضد "ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة" وآخرين على خلفية نشر تسجيل صوتي وصفه بـ"المفبرك".

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وتضمن البلاغ "ارتكاب ضابط المخابرات بمساعدة آخرين لأفعال الهدف منها إشعال نار الفتنة في مصر سواء بين المسلمين والمسيحيين أو بين جمهور ناديي الأهلي والزمالك".

تقدم مرتضى منصور ببلاغ للنائب العام ضد ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة و آخرين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد نشر تسجيل صوتي مفبرك.

وتضمن البلاغ ارتكاب ضابط المخابرات بمساعدة آخرين لأفعال الهدف منها إشعال نار الفتنة في مصر سواء بين المسلمين والمسيحيين pic.twitter.com/xF0MO0vB12 — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) July 12, 2020

وأوضح منصور أن "أبو سنيدة" قام باختراق رقمي هاتفيين له من أجل بث رسائل مزورة منهما، وذلك بسبب مواقف رئيس النادي "ضد للإخوان المسلمين وضد دويلة قطر"، وفقا لنص البلاغ.

كما اتهم منصور "أبو سنيدة" بالسعي لإحداث الفتنة بين مصر المملكة العربية السعودية وبين مصر والسنغال.

وطالب رئيس مجلس إدارة الزمالك النائب العام باتخاذ "اللازم قانونا تجاه المشكو في حقهم عما ارتكبوه من جرائم الغرض منها التخابر وبث الفتنة وإشاعة الأخبار الكاذبة وبث الفيديوهات المزورة والمفبركة".

ناصر حاتم

المصدر: RT