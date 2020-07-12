الحكومة الفلسطينية تقرر إغلاق 4 محافظات لمدة 4 أيام إضافية
قررت الحكومة الفلسطينية، مساء يوم الأحد، تمديد إغلاق محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس لمدة 4 أيام إضافية.
كما اتخذت قرارا بمنع الحركة بين كل المحافظات لمدة أسبوعين.
والقرارات الحكومية الجديدة جاءت بناء على تطورات الوضع الوبائي وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم.
وقالت الحكومة في بيان إنه وبناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء محمد اشتيه من قبل الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى اجتماع لجنة الطوارئ العليا والأجهزة الأمنية وتوصيات المحافظين ولجنة الوبائيات، فقد تقرر ما يلي:
1. منع الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع بشكل يومي.
2. إغلاق محافظة الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، لمدة 4 أيام إضافية لاستكمال دورة حضانة الفيروس وبهذا تصبح 14 يوما.
3. إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة في المحافظات الأخرى.
4. منع الحركة يوميا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة أسبوعين، على أن يتم مراجعة ذلك حسب حدة الوباء.
5. إغلاق جميع محافظات الوطن من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل، ولمدة أسبوعين.
6. يمنع منعا قاطعا إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المحافظات.
7. يمنع إقامة المخيمات الصيفية منعا قاطعا.
8. إغلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية.
9. التشديد على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة للمواصلات العامة داخل المحافظات.
10. اقتصار عمل المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس.
11. تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية التي أعلنها مجلس الوزراء وفرض الغرامات على المخالفين.
12. فتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية لمدة يومين أسبوعيا وفق برنامج تعده وزارة الصحة.
13. استمرار عمل المصانع لغايات الإنتاج والتصدير حسب شروط السلامة.
14. الطلب من لجان الطوارئ في القرى والمخيمات والمدن والأحياء تفعيل دورها لمنع الأعراس وبيوت العزاء والتجمعات الجماهيرية.
15. يقوم الوزراء بترتيب دوام وزاراتهم بما يضمن سير عمل تسيير الخدمات للمواطنين.
16. التمني على أهلنا من الـ48 عدم زيارة الضفة الغربية.
17. عدم التنقل اليومي للعمال بين أماكن عملهم بالداخل ومدنهم وقراهم.
18. منع العمل في المستعمرات بشكل قاطع.
19. تعمل البنوك ضمن إطار حالة الطوارئ.
وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن حفلات الأعراس كانت مصدرا أساسيا لتفشي المرض.
المصدر: RT