الجيش الإسرائيلي ينصب خيمة عند الحدود اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي، نصب اليوم الأحد، وسط انتشار مكثف من قواته، خيمة بمحاذاة الحدود اللبنانية.

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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "نصب جنود إسرائيليون خيمة صغيرة بالقرب من السياج التقني، عند محلة كروم الشراقي، وسط انتشار عسكري إسرائيلي في المنطقة، فيما تقدمت دبابة ميركافا وتمركزت في نقطة مشرفة لحماية القوة المذكورة".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، نظمت أول من أمس بمشاركة الجيش الإسرائيلي، جولة ميدانية لـ12 دبلوماسيا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على الحدود الشمالية المحاذية للبنان.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن "الخارجية اصطحبت الدبلوماسيين إلى داخل النفق التابع لـ"حزب الله" الذي اكتشفه الجيش الإسرائيلي قبل نحو عام ونصف العام في إطار عملية "درع الشمال"، مشيرة إلى أن الجولة الدبلوماسية تأتي قبيل تجديد ولاية قوات اليونيفيل على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية الشهر المقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام