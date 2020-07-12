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جدل في السعودية عقب نشر بلدية اسم موظف مصاب بكورونا على الانترنت

أخبار العالم العربي

جدل في السعودية عقب نشر بلدية اسم موظف مصاب بكورونا على الانترنت
Reuters
صورة أرشيفية
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كشفت بلدية محافظة الليث في السعودية اسم موظف لديها مصاب بفيروس كورونا على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مما أثار جدلا.

ولم تكتف البلدية بذكر اسم المريض بل ومقر عمله، مطالبة المخالطين له بعزل أنفسهم صحيا، ما اعتبره مغردون نوعا من التعدي على خصوصية المرضى، حيث كان الأحرى التنويه فقط على مقر مكتب الخدمات، دون ذكر الاسم.

جدل في السعودية عقب نشر بلدية اسم موظف مصاب بكورونا على الانترنت

وجاءت في التغريدة التي نشرتها بلدية الليث عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "نظرا لوجود حالة إصابة بـ ‎#فيروس_كورونا لأحد منسوبي البلدية، الموظف (....) مكتب خدمات سعيا، شفاه الله وعافاه. وحرصا منا على سلامتكم، نأمل ممن خالطه سرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم".

المصدر: سبق

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