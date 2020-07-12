السيسي: من حق الدولة إلزام السيارات الجديدة باستخدام الغاز للترخيص

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي.

وأضاف السيسي : "عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللي في بلدنا تستخدم".

وأوضح السيسي، أن تحويل السيارات المتقادمة من بنزين إلى غاز طبيعي، يتكلف 8 مليارات جنيه.

وشدد الرئيس، أن وزارة الداخلية والدولة من حقمها ترخيص السيارات بالغاز الطبيعى فى توقيت محدد، موضحا أنه لن يتم ترخيص السيارات الجديدة سوى بالغاز الطبيعي، قائلا: "هذا حق الدولة".

وطالب الرئيس السيسي، الوزراء باستعراض مدة المبادارات التى تتخذها كل وزارة بشكل أوسع من خلال وسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، لعدد من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات 3"، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية كاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يُلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

المصدر: وكالات