السيسي للمخالفين: "هتدفعوا كويس علشان نقدر نصلّح اللي حصل"

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة عدم وجود بناء مخالف مرة أخرى، وأن لا تسمح أجهزة الدولة بذلك الأمر مرة أخرى.

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وقال السيسي اليوم الأحد: "إزاي يكون في الإسكندرية واحد عليه 88 مخالفة.. وواحد عليه 60 مخالفة.. وحد يعمل 23 عمارة بارتفاع 20 دور على أرض لا تخصه".

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة والمرحلة الثالثة من الأسمرات: "الدولة موجودة والمحافظة موجودة والداخلية موجودة والقوات المسلحة موجودة.. وحقك أن محدش يغتصب أرض بلدك ومحدش يبنى عليها".

وتابع: "احنا دولة هنبقى دولة مظبوطة، وهناك فئة قليلة حصلت على مكاسب، وهتدفع كويس.. هتدفعوا كويس علشان التعويض ونقدر نصلّح اللى حصل.. هاخد مظبوط علشان لصلح مظبوط.. وازاى شارع عرضه مترين ولا متر نص ويكون فيه عمارة كبيرة ولو حصل حريقة مش نعرف ندخل".

المصدر: اليوم السابع