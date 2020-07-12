قطر تسجل 470 إصابة جديدة بكورونا في أقل معدل منذ أكثر من شهرين

سجلت قطر الأحد، 470 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" ، في أقل معدل منذ أكثر من شهرين، ليبلغ الإجمالي 103598 إصابة، فيما تم تسجيل وفاة واحدة جديدة، لترفع الإجمالي إلى 147 حالة وفاة.

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ولفتت وزارة الصحة القطرية إلى أن 44 حالة استدعت خلال الـ24 ساعة الماضية دخول المستشفى، وبالتالي فإن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات القطرية بلغ 636.

كما أشارت الوزارة إلى أن هناك 6 حالات تم إدخالها إلى العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المرضع الذين يتلقون عناية مركزة إلى 140.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/PiXRHcoBy0 — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) July 12, 2020

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين خلال 24 ساعة بلغ 809، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 99743 مصابا تماثلوا للشفاء.

المصدر: RT