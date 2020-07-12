لبنان.. البطريرك الماروني ينتقد "حزب الله" وحلفاءه بسبب الأزمة الراهنة

انتقد رأس الكنيسة المارونية في لبنان "حزب الله" اللبناني وحلفائه، من دون أي يذكرهم بالاسم، اليوم الأحد، وقال إن اللبنانيين يرفضون عزلهم عن حلفائهم وتدهور أحوالهم.

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وشدد مار بشارة بطرس الراعي في ثاني عظة له على التوالي، على أهمية حياد لبنان، موجها انتقادا ضمنيا لـ"حزب الله".

وبحسب "رويترز" فقد اعتبر البعض أن آخر عظتين ألقاهما البطريرك يمثلان تحولا إلى خطاب أكثر انتقادا لسياسات "حزب الله" والرئيس اللبناني ميشال عون، المتحالف معه.

وقال الراعي "إن اللبنانيين يرفضون أي أغلبية برلمانية تتلاعب بالدستور والنموذج الحضاري في لبنان، ويرفضون عزلهم عن "الأشقاء والأصدقاء" وأن يتحولوا من الوفرة إلى العوز ومن الرخاء إلى الشدة".

ويقول خصوم حزب الله إنه يتحمل المسؤولية لأن تحالفه مع إيران دفع دول الخليج العربية التي ساندت لبنان في السابق إلى النأي بنفسها عنه، مما أغلق بابا مهما للمساعدات.

وسبق أن دعا الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله لبنان إلى التطلع شرقا في إطار سعيه لحل مشاكله الاقتصادية، رغم أنه قال الأسبوع الماضي إن ذلك لا يعني أن يعزل لبنان نفسه عن بقية العالم.

ويشهد لبنان انهيارا ماليا يمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي بدأت في 1975 وانتهت في 1990، وترجع أسباب الأزمة اللبنانية إلى عقود من الفساد وسوء الحكم من جانب النخبة الطائفية الحاكمة.

المصدر: رويترز