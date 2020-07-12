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سلاح الجو الفرنسي يقتل "داعشييّن" شمالي العراق

أخبار العالم العربي

سلاح الجو الفرنسي يقتل
Reuters
طائرات رافال الفرنسية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، عن تنفيذ سلاح الجو الفرنسي ضربات ضد عناصر تنظيم "داعش" بشمالي العراق.

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وذكر بيان للخلية، أن "سلاح الجو الفرنسي ضمن التحالف الدولي، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة العراقية، نفذ ضربة جوية ضد عناصر تنظيم داعش، ضمن عملية ابطال العراق بمرحلتها الرابعة".
وأضاف، أن "الضربة أسفرت عن تدمير كهف وقتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية، ضمن قاطع المسؤولية في هذه العملية".

المصدر: RT

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