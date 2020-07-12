 
مباشر

سياسي مصري: قطر تمول بناء سد النهضة في أثيوبيا وتحرضها ضد مصر

أخبار العالم العربي

سياسي مصري: قطر تمول بناء سد النهضة في أثيوبيا وتحرضها ضد مصر
Youtube
مصطفى الفقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oapp

قال مدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، إن قطر تمول بناء سد النهضة وتحرض إثيوبيا ضد مصر.

إقرأ المزيد
سياسي مصري: تركيا تريد نقل المعارك من سوريا إلى حدود مصر وتطويقها
سياسي مصري: تركيا تريد نقل المعارك من سوريا إلى حدود مصر وتطويقها

وأفاد الفقي خلال مقابلة مع قناة "صدى البلد"، بأن هذا التمويل يتم بطريقة غير مسبوقة، مؤكدا أن مصر "عصية على السقوط".

وأوضح الفقي أن مصر كانت أول بلد يزود الجيش القطري بطائرتين.

وأشاد المفكر الذي يدير مكتبة الإسكندرية بمناورة "حسم 2020" التي أجراها الجيش المصري، معتبرا أنها أكبر رد على من "يتآمرون" ضد بلاده.

وكان الفقي أشار في وقت سابق إلى أن أزمة السد الإثيوبي لن تحل إقليميا ولكن يمكن حلها على المستوى الدولي عبر تدخل دول كبرى فاعلة لديها أدوات ضغط على الجانب الإثيوبي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا