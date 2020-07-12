حريق يلتهم سوقا في حلوان جنوب القاهرة (فيديو)

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودها المضنية لإخماد حريق نشب في سوق توشكى بمنطقة حلوان.

ويواجه رجال الإطفاء صعوبة مضنية في إخماد الحريق، الذي نشب صباح اليوم الأحد، بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال، والمخزنة داخل المحلات، وأيضا المواد الخشبية.

وقال شهود عيان، إن الحريق التهم عددا كبيرا من الأكشاك وأفرشة الباعة بالسوق، ما دفعت قوات الحماية المدنية بـ20 سيارة إطفاء و2 خزان مياه استراتيجي لمحاصرة النيران المشتعلة بسوق توشكى بحلوان، ويحاول رجال الحماية المدنية محاصرة النيران لمنع امتدادها للعقارات المجاورة.

المصدر: RT