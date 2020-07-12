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السيسي لوزير المالية المصري: "خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس"

أخبار العالم العربي

السيسي لوزير المالية المصري:
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أنه من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص باستخدام الغاز الطبيعي.

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السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة أزمة كورونا

وقال السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات، اليوم الأحد: "عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا والمواد اللى في بلدنا تستخدم".

ووجه حديثه لوزير المالية المصري محمد معيط قائلا: "خلى قلبكم جامد وساعدوا الناس".

وأشار السيسي إلى أن سبب قدرة الدولة على الصمود خلال أزمة كورونا هو مسار الإصلاح الاقتصادي والإجراءات القاسية المتخذة منذ نوفمبر 2016.

المصدر: اليوم السابع

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