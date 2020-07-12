مدبولي: الإغلاق الكامل لا يساهم في التعافي من كورونا

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن فرض إجراءات الغلق الكامل في البلاد لا يساهم في التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأضاف خلال كلمته بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات، اليوم الأحد، أن نهج الدولة كان منذ بداية أزمة كورونا عدم الغلق التام، لافتا إلى أن السلطات المصرية تعمل على محورين من خلال الحفاظ على صحة المواطنين، وفي الوقت نفسه الحرص على عدم انقطاع دخل الأسر وملايين المواطنين.

وتابع: "الدولة سعت لتحقيق التوازن بين التعامل مع أزمة كورونا والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT