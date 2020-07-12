السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة أزمة كورونا

أفاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن سبب قدرة الدولة على الصمود خلال أزمة كورونا هو مسار الإصلاح الاقتصادي والإجراءات القاسية المتخذة منذ نوفمبر 2016.

وقال السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات، اليوم الأحد: "بمنتهى التواضع، لولا هذا البرنامج ونجاحه وتحمل المصريين لكان الموقف صعبا جدا في ظل الظروف التي يمر بها العالم كله، وأزمة كورونا عالمية ولا تخص دولة أو منطقة".

وأضاف: "السياحة في مصر كانت تحقق 14 مليار دولار وتوقفت، وقطاع الطيران توقف بالكامل سواء تعلق الأمر بالشركات الوطنية أو حركة التجارة".

وعن مخالفات البناء قال السيسي: "استمرت الدولة في التعامل مع المخالفات على مدى 10 سنوات بمنتهى الرفق والصبر، وحاولت احتواء الظاهرة دون إجراءات حادة، لكن لا يمكننا الاستمرار في هذا الطريق".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT