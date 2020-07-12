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فيديو مؤثر.. الصحة السعودية لطبيب توفي بكورونا: لم نحذف اسمك من جدول المواعيد!

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فيديو مؤثر.. الصحة السعودية لطبيب توفي بكورونا: لم نحذف اسمك من جدول المواعيد!
صورة أرشيفية
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ودعت وزارة الصحة السعودية طبيبا رحل قبل نحو أسبوع، جراء إصابته بفيروس كورونا بمقطع فيديو مؤثر.

وبين الفيديو الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها في موقع "تويتر"، أن الطبيب الراحل ويدعى محمد، ظل يعمل 20 عاما بالمهنة دون توقف، حتى أصيب بالفيروس وتوفي على إثره.

وأشار إلى أن الراحل كان يرفض الحصول على إجازة مرضية ويعرف عنه التواضع مع المرضى، كما كان شجاعا في مواجهة الفيروس منذ الأيام الأولى لظهوره بالمملكة، مبينا أن زملاءه بالعمل لا يصدقون رحيله حتى الآن.

المصدر: وزارة الصحة السعودية

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