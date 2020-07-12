مصر تنشئ مصنعا لإنتاج عربات المترو والقطار السريع

قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إنه تم إنشاء مصنع في شرق بورسعيد للوحدات المتحركة، لإنتاج عربات المترو والقطار السريع في البلاد.

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وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن "المرحلة الرابعة من الخط الثالث بمترو الأنفاق جاري العمل فيها، وتم تشطيب جميع المحطات وتبقت محطة عدلي منصور".

وأكد أن يوم السبت القادم سيصل المترو من الهايكستيب تجريبيا، وبعدها بأسبوع سيتمكن الركاب من ركوب عربات المترو، وسيتم تحويل محطة عدلي منصور إلى محطة مركزية تبادلية كبيرة، لذلك فإن التجهيزات مازلت مستمرة فيها.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد وجود تذكرة موحدة للخطوط الثلاثة للمترو، حيث تشمل ركوب المترو والمونرويل ثم الأتوبيس الترددي الكهربائي.

وأشار الوزير المصري إلى أنه سيكون هناك نفق من محطة عدلي منصور ليصل إلى مبنى الركاب الرئيسي بمطار القاهرة، قائلا إن عربات قطار المترو وصلت من كوريا الجنوبية، وسيتم تعقيمها وتجهيزها غدا.

المصدر: صدى البلد