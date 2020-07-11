"تحالف الفتح" يدعو الحكومة العراقية لتقديم شكوى ضد واشنطن بشأن اغتيال المهندس
دعا "تحالف الفتح" الحكومة العراقية، اليوم السبت، إلى تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.
وقال التحالف، الذي يتزعمه هادي العامري، في بيان صحفي: "نتابع ما يدور في أروقة الأمم المتحدة بإدانة مجلس حقوق الإنسان للولايات المتحدة لاستخدامها الطائرات المسيرة في اغتيال الشهيد قاسم سليماني، ويعد ذلك تطورا إيجابيا، آملا من الأمم المتحدة اتخاذ مواقفها أكثر شجاعة في وضع حد للتمادي الأمريكي في انتهاك سيادة الدول وتنفيذ عمليات عدوانية متكررة".
وتابع: "على الحكومة العراقية الإسراع في التقدم بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة َمعززة بالأدلة، تطالب فيها بإدانة قيام الولايات المتحدة باغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس وشخصيات عراقية أخرى بطائرات مسيرة، وانتهاك السيادة الوطنية العراقية".
ودعا التحالف مجلس النواب إلى تشكيل لجنة تنبثق من لجنتي العلاقات الخارجية والعدل لمتابعة الإجراءات الحكومية والشكوى في أروقة الأمم المتحدة.
وحمل التحالف الحكومة "مسؤولية أي تفريط بالدماء العراقية الزكية التي كان لها فضل الدفاع عن السيادة والحاق الهزيمة بأعداء الوطن".
المصدر: RT