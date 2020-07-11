"تحالف الفتح" يدعو الحكومة العراقية لتقديم شكوى ضد واشنطن بشأن اغتيال المهندس

دعا "تحالف الفتح" الحكومة العراقية، اليوم السبت، إلى تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

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وقال التحالف، الذي يتزعمه هادي العامري، في بيان صحفي: "نتابع ما يدور في أروقة الأمم المتحدة بإدانة مجلس حقوق الإنسان للولايات المتحدة لاستخدامها الطائرات المسيرة في اغتيال الشهيد قاسم سليماني، ويعد ذلك تطورا إيجابيا، آملا من الأمم المتحدة اتخاذ مواقفها أكثر شجاعة في وضع حد للتمادي الأمريكي في انتهاك سيادة الدول وتنفيذ عمليات عدوانية متكررة".

وتابع: "على الحكومة العراقية الإسراع في التقدم بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة َمعززة بالأدلة، تطالب فيها بإدانة قيام الولايات المتحدة باغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس وشخصيات عراقية أخرى بطائرات مسيرة، وانتهاك السيادة الوطنية العراقية".

ودعا التحالف مجلس النواب إلى تشكيل لجنة تنبثق من لجنتي العلاقات الخارجية والعدل لمتابعة الإجراءات الحكومية والشكوى في أروقة الأمم المتحدة.

وحمل التحالف الحكومة "مسؤولية أي تفريط بالدماء العراقية الزكية التي كان لها فضل الدفاع عن السيادة والحاق الهزيمة بأعداء الوطن".

المصدر: RT