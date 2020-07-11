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مصر.. تسجيل 923 حالة إصابة جديدة و67 حالة وفاة بكورونا

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مصر.. تسجيل 923 حالة إصابة جديدة و67 حالة وفاة بكورونا
Twitter@mohpegypt
متعافون من فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وفي بيان صحفي، أضاف المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 67 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الفترة الزمنية نفسها.

كما أفاد المتحدث أيضا بأن 602 متعافيا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد مجاهد أن حصيلة الإصابات بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا) في مصر هي 81158 حالة، من ضمنها 23876 حالة تم شفاؤها، و 3769 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس الجمعة، عن تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و85 حالة وفاة.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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