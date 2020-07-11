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جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب السورية (صور وفيديو)

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جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب السورية (صور وفيديو)
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انفجار سيارة مخففة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي
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جرح أربعة أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي لحلب السورية.

ووقع الانفجار في منطقة مكتظة، حيث تم استهداف سوق المحروقات في المدينة التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا.

جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب السورية (صور وفيديو)
Facebook
انفجار سيارة مخففة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار الذي وقع قرب جامع البوشي أدى أيضا إلى أضرار مادية كبيرة.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن مظاهر الفوضى والانفلات الأمني تنتشر في المدينة "نتيجة صراعات تجري بين المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين".

وكان عدد من السكان جرحوا في انفجار عبوة ناسفة في السوق بمدينة الباب يوم 11 من الشهر الماضي.

أسامة يونس

المصدر: RT

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