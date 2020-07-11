مقتل 3 عناصر أمن وجرح 7 آخرين بتفجير شمالي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، مقتل ثلاثة عناصر أمن وجرح 7 آخرين بتفجير شمالي البلاد.

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وذكر بيان للخلية أن الانفجار نجم عن "عبوتين ناسفتين زرعتا على الطريق"، وذلك "ضمن عمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة".

وأضاف البيان أن العبوة الأولى انفجرت على رتل للواء 14 من الحشد الشعبي، غربي بحيرة حمرين بمحافظة ديالى، ما أسفر عن "استشهاد ثلاثة مقاتلين وجرح خمسة آخرين وتضرر عجلتين".

وتابع أن العبوة الثانية انفجرت على قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، ما أدى الى "إصابة مقاتلين اثنين وتضرر عجلة واحدة في منطقة إمام شيخ بابا ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

المصدر: RT