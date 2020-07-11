 
مباشر

مقتل 3 عناصر أمن وجرح 7 آخرين بتفجير شمالي العراق

أخبار العالم العربي

مقتل 3 عناصر أمن وجرح 7 آخرين بتفجير شمالي العراق
Facebook@SecMedCell
رتل للقوات الأمنية العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oal3

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، مقتل ثلاثة عناصر أمن وجرح 7 آخرين بتفجير شمالي البلاد.

إقرأ المزيد
مقتل أربعة عناصر من الحشد الشعبي بتفجير شمالي العراق
مقتل أربعة عناصر من الحشد الشعبي بتفجير شمالي العراق

وذكر بيان للخلية أن الانفجار نجم عن "عبوتين ناسفتين زرعتا على الطريق"، وذلك "ضمن عمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة".

وأضاف البيان أن العبوة الأولى انفجرت على رتل للواء 14 من الحشد الشعبي، غربي بحيرة حمرين بمحافظة ديالى، ما أسفر عن "استشهاد ثلاثة مقاتلين وجرح خمسة آخرين وتضرر عجلتين".

وتابع أن العبوة الثانية انفجرت على قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، ما أدى الى "إصابة مقاتلين اثنين وتضرر عجلة واحدة في منطقة إمام شيخ بابا ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا