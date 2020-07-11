في أعلى حصيلة على أساس يومي.. لبنان يسجل 86 إصابة بكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ اللبنانية اليوم السبت، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس ​كورونا​ المستجد، مقارنة مع 71 إصابة في اليوم السابق، حيث تعد هذه الحصيلة هي الأعلى في البلاد على أساس يومي.

وقالت الوزارة في بيان، إنها رصدت 67 إصابة محلية جديدة، و19 إصابة بين الوافدين إلى لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يجعل حصيلة الإصابات اليومية المسجلة، الأعلى على الإطلاق في لبنان منذ ظهور العدوى في البلاد.

وقد ارتفع بالتالي العدد التراكمي للإصابات إلى 2168 إصابة.

وأكدت الوزارة عدم وقوع وفيات خلال الساعات الماضية وبالتالي فإن عدد الوفيات المرتبط بمرض "كوفيد-19"، استقر عند 36 حالة.

وأوضحت أن 39 حالة إصابة تتلقى العلاج اللازم داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن 7 من هذه الحالات تخضع للعناية المركزة.

وقالت الوزارة إن عدد حالات الشفاء في لبنان بلغ حتى الآن 1402.

المصدر: RT