روسيا تسجل ثلاثة انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، سجل 3 خروقات لنظام وقف إطلاق النار يوم أمس.

وقالت الوزارة، في بيان لها بهذا الشأن: "رصد الجانب الروسي، في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، وقوع 3 خروقات لنظام وقف إطلاق النار في محافظة اللاذقية (1) وإدلب (1)، وحلب (1)، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خروقات".

وأشار بيان الدفاع الروسية، إلى عدم قيام مركز المصالحة بين أطراف النزاع، ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين بتنفيذ أية عمليات إنسانية خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: سبوتنيك