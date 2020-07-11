 
مباشر

روسيا تسجل ثلاثة انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار العالم العربي

روسيا تسجل ثلاثة انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oajr

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، سجل 3 خروقات لنظام وقف إطلاق النار يوم أمس.

وقالت الوزارة، في بيان لها بهذا الشأن: "رصد الجانب الروسي، في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، وقوع 3 خروقات لنظام وقف إطلاق النار في محافظة اللاذقية (1) وإدلب (1)، وحلب (1)، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خروقات".
وأشار بيان الدفاع الروسية، إلى عدم قيام مركز المصالحة بين أطراف النزاع، ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين بتنفيذ أية عمليات إنسانية خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا