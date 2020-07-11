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وزير الخارجية الجزائري: الجامعة العربية زكت قصف ليبيا

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وزير الخارجية الجزائري: الجامعة العربية زكت قصف ليبيا
Reuters
صورة أرشيفية لوزير الخارجية الجزائري والأمين العام لجامعة الدول العربية
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قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إنه لا توجد نية سياسية "لإصلاح جامعة الدول العربية"، لافتا إلى أنها "زكت الحرب في ليبيا"، وطردت عضوا من صفوفها.

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وأكد بوقادوم، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه لم يتم تحديد موعد القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر حتى الآن، مشيرا إلى أنه "لا نية سياسية لإصلاح الجامعة العربية، فهي قد زكت قصف ليبيا وطردت عضوا من صفوفها".

من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية الجزائري، إن العالم يشهد حاليا حربا بالوكالة في ليبيا، محذرا من تكرار السيناريو السوري في ليبيا، وحذر من أن "التدخلات الأجنبية ستحول ليبيا ليس فقط إلى سوريا جديدة ولكن إلى صومال أيضا".

ولفت إلى أن "كل الأطراف الليبية تطلب وساطة الجزائر، لأننا البلد الوحيد الذي لم يرسل سلاحا ولا مرتزقة لليبيا بل فقط رسالة أمل من أجل حل سياسي"، مؤكدا أن بلاده مستعدة لاحتضان أي حوار سياسي بشأن ليبيا".

المصدر: سبوتنيك

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