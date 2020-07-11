 
مباشر

العاهل الأردني يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التطورات الإقليمية والقضية الفلسطينية

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التطورات الإقليمية والقضية الفلسطينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oain

بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول، كينيث ماكينزي، التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتناول الجانبان خلال استقبال العاهل الأردني لمكينزي في الأردن، اليوم السبت، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصا في المجالين العسكري والأمني. 

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.

وحضر اللقاء مستشار الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والوفد المرافق لقائد القيادة المركزية الأمريكية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا