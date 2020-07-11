العاهل الأردني يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التطورات الإقليمية والقضية الفلسطينية

بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول، كينيث ماكينزي، التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتناول الجانبان خلال استقبال العاهل الأردني لمكينزي في الأردن، اليوم السبت، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصا في المجالين العسكري والأمني.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.

وحضر اللقاء مستشار الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والوفد المرافق لقائد القيادة المركزية الأمريكية.

المصدر: RT