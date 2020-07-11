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مصر تستقبل دفعة جديدة من عربات القطار الروسية

أخبار العالم العربي

مصر تستقبل دفعة جديدة من عربات القطار الروسية
RT
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أعلن وزير النقل المصري، وصول دفعة جديدة من عربات السكك الحديد الجديدة تتكون من 10 عربات ليصل إجمالي ما وصل حتى الآن إلى 33 عربة ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة جديدة من روسيا.

وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن العربات التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية هي 10 عربات درجة ثالثة، في انتظار وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة لكل دفعة، وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وتعد هذه الصفقة أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديد المصرية وشركة "ترانسماش" الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

مصر تستقبل دفعة جديدة من عربات القطار الروسية
RT
مصر تستقبل دفعة جديدة من عربات القطار الروسية
RT
مصر تستقبل دفعة جديدة من عربات القطار الروسية
RT
مصر تستقبل دفعة جديدة من عربات القطار الروسية
RT

المصدر: RT

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