 
مباشر

الصحة الأردنية تؤكد أن الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة

أخبار العالم العربي

الصحة الأردنية تؤكد أن الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة
Reuters
العاصمة الأردنية عمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oai3

قال وزير الصحة الأردني،  سعد جابر، اليوم السبت، إن الأردن يعتبر من الدول الآمنة بالنسبة إلى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة.

إقرأ المزيد
الأردن.. تسجيل 4 حالات غير محلية تحمل فيروس كورونا المستجد
الأردن.. تسجيل 4 حالات غير محلية تحمل فيروس كورونا المستجد

وأعلن جابر اليوم خلال إطلاق شبكة "حياة" المعنية بالسياحة العلاجية في الأردن، أن عددا من الدول طلبت من الأردن استقبال مرضاها وذلك نظرا للوضع الوبائي المطمئن.

وأوضح جابر أن أكثر من 20 مستشفى جاهز لاستقبال المرضى من خارج المملكة، وفق الشروط المفروضة من قبل وزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في الأردن بلغ حتى اليوم 1173، فيما تم تسجيل 10 وفيات مرتبطة بمرض "كوفيد-19". 

المصدر: عمون 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا