الصحة الأردنية تؤكد أن الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة

قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم السبت، إن الأردن يعتبر من الدول الآمنة بالنسبة إلى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة.

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وأعلن جابر اليوم خلال إطلاق شبكة "حياة" المعنية بالسياحة العلاجية في الأردن، أن عددا من الدول طلبت من الأردن استقبال مرضاها وذلك نظرا للوضع الوبائي المطمئن.

وأوضح جابر أن أكثر من 20 مستشفى جاهز لاستقبال المرضى من خارج المملكة، وفق الشروط المفروضة من قبل وزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في الأردن بلغ حتى اليوم 1173، فيما تم تسجيل 10 وفيات مرتبطة بمرض "كوفيد-19".

المصدر: عمون