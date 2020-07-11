الكاظمي يخول القوات العراقية بإطلاق النار على من يتجاوز الحدود

خول رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القوات العسكرية في المنافذ الحدودية بإطلاق الرصاص الحي على كل من يتجاوز المنافذ الحدودية بصورة غير شرعية.

وقال الكاظمي خلال كلمة أمام الصحفيين من داخل منفذ مندلي الحدودي مع إيران، إن "زيارتي لهذا المنفذ هي رسالة لكل الفاسدين، ونحن في مرحلة إعادة النظام والقانون، وهذا هو مطلب الشعب والكتل السياسية والحكومة".

وأضاف، أن "وقت إهدار المال العام تحت عناوين متعددة انتهى، وأبلغ كل العاملين في هذا المنفذ بأننا بدأنا مرحلة جديدة".

وأشار إلى أن "المنفذ سيكون تحت سيطرة قوات عسكرية لها الحق في إطلاق النار على من يتجاوز عليه، من أجل أن نحمي المال العام ونحارب الفساد".

وتابع الكاظمي: "هناك أشباح في المنافذ الحدودية تبتز وتستفز التجار ورجال الأعمال، ولرئيس هيئة المنافذ كل الصلاحيات في البحث عنهم".

المصدر: RT