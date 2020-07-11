دياب يؤكد أن الحكومة لن تستقيل وهي تعمل بزخم

أكد رئيس ​وزراء لبنان،​ ​حسان دياب، اليوم السبت، عدم ​استقالة​ حكومته، مشيرا إلى أنها تعمل بزخم من أجل تخفيف الأعباء على اللبنانيين.

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وقال دياب عقب زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، إن الحكومة "تعمل بزخم من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، سواء عبر المساعدة المالية التي تم تخصيصها للعائلات الأكثر فقرا، أم عبر تخصيص مبالغ للقطاع الصناعي والزراعي ورفع مشروع قانون يتعلق بدفع 500 مليار (ليرة) للمدارس، بالإضافة إلى دعم السلة الغذائية".

​ وأكد دياب عدم ​استقالة​ الحكومة، مشيرا إلى أنه "التقى بالسفيرة الأمريكية​ دوروثي شيا، وتداول معها بعدة مواضيع، وقد أبدت الاستعداد لمساعدة ​لبنان​".

وفي قضية المفاوضات مع ​صندوق النقد​ الدولي، شدد دياب على أنه "بدأنا نتحدث مع الصندوق عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة والبرنامج الذي يجب أن يتم التوافق عليه بين الجانبين".

المصدر: النشرة