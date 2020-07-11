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أرقام كورونا في فلسطين تعاود الارتفاع وأكثر من 300 إصابة في الخليل وحدها

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أرقام كورونا في فلسطين تعاود الارتفاع وأكثر من 300 إصابة في الخليل وحدها
Reuters Mussa Qawasma
تفشي فيروس كورونا في الخليل
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عاود عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في فلسطين ارتفاعه مع تسجيل 463 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 396 حالة أمس الجمعة و262 حالة الخميس.

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فلسطين تسجل 262 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

وحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم السبت، فإن 328 من الإصابات الجديدة رصدت في محافظة الخليل، التي تبقى أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد.

بذلك ارتفعت حصيلة الحالات النشطة إلى 5827، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين في محافظتي الخليل وبيت لحم.

وتماثل 119 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع المتعافين إلى 829.

المصدر: RT

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