إصابة 4 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة بريف حلب الشمالي الشرقي

أصيب 4 مدنيين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، التي تنتشر فيها مجموعات مسلحة مدعومة من أنقرة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "سانا" بأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سوق تهريب المحروقات في مدينة الباب، حيث تنتشر تلك المجموعات في ريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وتنتشر في المناطق التي فيها مسلحون مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات المسلحة ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.

المصدر: سانا