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دمشق.. توقيف شخص ينتحل صفة أمنية ويقوم بالابتزاز والترهيب

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دمشق.. توقيف شخص ينتحل صفة أمنية ويقوم بالابتزاز والترهيب
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أوقفت الجهات الأمنية السورية شخصا في دمشق كان ينتحل صفة أمنية رسمية ويقوم بابتزاز المواطنين وترهيبهم وسلب أموالهم.

وبحسب وزارة الداخلية السورية، تقدم رجل طاعن بالسن إلى قسم شرطة القنوات في دمشق مدعيا بإقدام شخص مجهول ينتحل صفة عنصر أمن على ترهيبه وابتزازه بحجة التعامل بالدولار، حيث قام بالدخول إلى منزله الكائن في محلة البختيار وتفتيش المنزل وسلبه مبلغ سبعة آلاف ومائة وتسعون دولارا أمريكيا، ومبلغ مليون وستمائة وخمسين ألف ليرة سورية، وأربعين ريال سعودي، ومصاغ ذهبية مؤلفة من سلسلة يد، وحلق، وخاتم ومحبس.

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ومن خلال البحث والتحري تمكن قسم شرطة القنوات من معرفة المشتبه به وإلقاء القبض عليه في محلة شارع النصر، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وقيامه بسلب المدعي وببيع المصاغ الذهبية، كما اعترف بقيامه بعدة حالات سرقة وسلب واحتيال بنفس الطريقة من خلال انتحاله صفة رجل أمن، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص .

دمشق.. توقيف شخص ينتحل صفة أمنية ويقوم بالابتزاز والترهيب

المصدر: وزارة الداخلية السورية

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